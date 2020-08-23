Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 62 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,4 artışla 169 milyon 496 bin 602 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 317 lira 62 kuruş, en düşük saat 06.00'da 200 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 17 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 40 kuruştan, en düşük 223 lira 89 kuruştan işlem gördü.



