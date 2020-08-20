Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 83 kuruş, en düşük 242 lira 3 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,32 azalışla 167 milyon 628 bin 460 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 305 lira 83 kuruş, en düşük saat 06.00'da 242 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 79 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 25 kuruştan, en düşük 290 liradan işlem gördü.