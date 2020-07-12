Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 62 kuruş, en düşük 140 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,4 artışla 146 milyon 242 bin 580 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 310 lira 62 kuruş, en düşük saat 06.00'da 140 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 32 kuruş, en düşük 196 lira 69 kuruştan işlem gördü.