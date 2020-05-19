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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:21:32 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 43 kuruş, en düşük 193 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24 artarak 141 milyon 410 bin 716 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 336 lira 43 kuruş, en düşük saat 06.00'da 193 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 7 kuruş, en düşük 100 kuruştan işlem gördü.


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