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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

2020-04-26 14:21:07 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 13 kuruş, en düşük 204 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 82.79 artarak 119 milyon 695 bin 22 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 329 lira 13 kuruş, en düşük saat 09.00 ve 12.00'de 204 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 283 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 7 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.

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