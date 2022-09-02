Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 513 bin 950 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 115 milyon 666 bin 810 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 22 bin 400 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 557 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 263 lira 2 kuruş, satış fiyatı 21 bin 728 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 390 bin 407 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 24 bin 477 metreküp olarak kayıtlara geçti.