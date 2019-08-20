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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

20 Ağustos 2019 Salı 14:21
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 208 bin 341 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 571 bin 192 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 34 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 201 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 499 lira, satış fiyatı ise bin 411 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 96 milyon 393 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 45 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:21
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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