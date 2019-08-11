Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 426 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 38 bin 406 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 105 bin 759 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 426 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı da 4 milyon 934 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 710 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise bin 383 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 60 milyon 926 bin 774 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 68 milyon 199 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.