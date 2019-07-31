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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 431 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 344 bin 413 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 782 bin 610 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 431 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 733 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 474 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise bin 388 lira 64 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 84 bin 478 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 605 bin 351 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
  1. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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