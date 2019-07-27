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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:05
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 630 bin 41 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 660 bin 344 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 449 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 815 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 493 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise bin 406 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 113 milyon 904 bin 797 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 443 bin 86 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:05
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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