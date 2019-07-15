0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 895 bin 275 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 623 bin 617 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 609 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 541 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise bin 451 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 90 milyon 116 bin 662 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 990 bin 648 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
  1. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mızraklı kan bağışında bulundu
    1. Mızraklı kan bağışında bulundu
    2. Didimspor transfere hızlı girdi
    3. Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    4. Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için..
    5. Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için..
    6. Çocuk istismarcılığından aranan kişi..
    7. Çok konuşulacak sözler: Ağır bir..
    8. AK Parti’li heyetten 15 Temmuz..
    9. İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi..
    10. Güney Asya'da muson yağmurları
    11. Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
    13. Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir..
    14. İrlandalı kadın turisti ölüm..
    15. 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif..
    16. Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma..
    17. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
    18. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni..
    19. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    20. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    21. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
    22. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
    23. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
    24. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
    25. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
    26. Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan..
    27. UEFA’dan Yılmaz’a görev
    28. Keçiörengücü arma değiştirdi
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    30. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”