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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

21 Haziran 2019 Cuma 14:19
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 350 bin 541 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 663 bin 365 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 510 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 529 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 555 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise bin 465 lira 7 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 98 milyon 612 bin 975 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 645 bin 268 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:19
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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