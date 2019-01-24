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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

24 Ocak 2019 Perşembe 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 518 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 155 bin 751 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam, salı günü 3 milyon 488 bin 481 lira 50 kuruş olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 518 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 785 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 563 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise bin 472 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 187 milyon 186 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 597 bin 588 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:22
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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