0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

06 Ocak 2019 Pazar 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 580 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 246 bin 943 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 4 milyon 336 bin 528 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 580 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 789 milyon metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 627 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 532 lira 78 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 211 milyon 560 bin 903 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 213 milyon 298 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:06
  1. doğal gazın referans fiyatı
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot Doğal Gaz
  4. spot doğal gaz piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardan adamla seyahat etti, görenler şoke oldu
    1. Kardan adamla seyahat etti, görenler..
    2. Kredi kartıyla akaryakıt alanlara kötü..
    3. Hatay'da sağanak
    4. Baklan AK Parti belediye başkan adayı..
    5. Fenerbahçe'nin Antalya kampı
    6. AK Parti Babadağ belediye başkan adayı..
    7. Sarıkamış'ta on binlerce kişi şehitler..
    8. ABD'den skandal açıklama! Türkiye...
    9. "Tolgay-Şener takası gündemde değil"
    10. AK Parti Denizli Acıpayam belediye..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. İzmir'de "haç çıkarma" töreni
    13. Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni
    14. Sarıkamış şehitleri anılıyor
    15. TSK ve NATO'ya 'Derman' olacak
    16. "Robinho enerjisi çok yüksek başladı"
    17. Kastamonu'da trafik kazaları: 5 yaralı
    18. İngilizler duyurdu! Türk futbol..
    19. Ankara'da okullar tatil mi son dakika
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor