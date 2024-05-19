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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları! ( 19 Mayıs ) Türkiye'ye varlıklara ilişkin yeni duyuruyu yaptılar
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları! ( 19 Mayıs ) Türkiye'ye varlıklara ilişkin yeni duyuruyu yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-05-19 15:48:00 - 2024-05-19 16:03:52
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! ( 19 Mayıs ) Türkiye'ye varlıklara ilişkin yeni duyuruyu yaptılar

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 556 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 156 bin 58 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 968 bin 180 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 556 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 299 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 84 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 28 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 49 bin 2 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 25 bin 604 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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