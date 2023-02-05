Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 22 milyon 907 bin 21 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 19 milyon 893 bin 188 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 766 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 664 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 454 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 77 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 243 milyon 238 bin 980 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 398 bin 804 metreküp olarak kayıtlara geçti.