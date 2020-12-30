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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:19:48 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1277 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 433 bin 403 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 13 bin 543 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1315 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 1238 lira 72 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1277 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 609 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 362 bin 640 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 922 bin 550 metreküp olarak kayda geçti.


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