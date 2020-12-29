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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:17:40 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1286 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 13 bin 543 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 233 bin 36 liraydı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1324 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 1247 lira 47 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1286 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 455 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 203 milyon 185 bin 297 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 202 milyon 121 bin 917 metreküp olarak kayda geçti.

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