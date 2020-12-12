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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:09:16 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1321 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 447 bin 901 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 457 bin 220 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1321 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 363 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1361 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 1281 lira 99 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 193 milyon 437 bin 946 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise194 milyon 142 bin 993 metreküp olarak kayda geçti.

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