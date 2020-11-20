Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1348 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 154 bin 235 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 3 milyon 779 bin 746 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1348 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 74 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1388 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 1307 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 811 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 45 bin 259 metreküp olarak kayda geçti.