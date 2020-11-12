  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:07:46 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1435 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 975 bin 860 lira oldu. Bu rakam salı günü 9 milyon 26 bin 594 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1435 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 554 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1478 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1392 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 167 milyon 455 bin 214 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 168 milyon 305 bin 319 metreküp olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap
Gündem

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

Görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık..
Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası
Gündem

Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği Osman Yüksel Serdengeçti'nin fıkrası güldür..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay