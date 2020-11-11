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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:19:35 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1428 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 26 bin 594 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 10 milyon 460 bin 770 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1428 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 259 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1471 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 1385 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 166 milyon 781 bin 196 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 166 milyon 658 bin 967 metreküp olarak kayda geçti.


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