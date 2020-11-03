  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:12:29 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1390 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 874 bin 269 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 669 bin 4 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1390 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 973 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1432 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 1349 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 150 milyon 76 bin 436 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 261 bin 116 metreküp olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...
Gündem

Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...

Yazar-Siyasetçi Mehmet Metiner, Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın AK Parti seçmeniyle ilgili hakaret içere..
Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...
Dünya

Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...

Yazar Cumali Dalkılıç, İran'ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!
Siyaset

Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, depremle ilgili ihmalkarlığını kendi açığa çıkardı. 6.6'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay