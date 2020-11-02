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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:13:51 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1389 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 669 bin 4 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 767 bin 863 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1389 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 355 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1431 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 1348 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 55 bin 377 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 973 bin 797 metreküp olarak kayda geçti.

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