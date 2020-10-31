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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:06:21 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1385 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 903 bin 278 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 20 milyon 839 bin 183 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1385 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 335 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1426 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 1343 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 178 bin 532 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 966 bin 24 metreküp olarak kayda geçti.

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