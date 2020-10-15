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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:05:14 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 382 bin 236 lira oldu. Bu rakam salı günü 17 milyon 172 bin 227 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 257 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 556 bin 528 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 219 bin 286 metreküp olarak kayda geçti.

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