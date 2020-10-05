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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:12:44 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1299 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 713 bin 500 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 8 milyon 81 bin 311 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1299 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 249 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1338 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 1260 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 927 bin 443 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 783 bin 116 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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