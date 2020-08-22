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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:06:12 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 23 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 507 bin 324 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 931 bin 177 lira olarak gerçekleşmişti. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 204 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 92 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 113 milyon 116 bin 761 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 685 bin 335 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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