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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:14:02 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1361 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 933 bin 65 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 4 milyon 755 bin 621 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1361 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 431 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1402 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 1320 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 98 milyon 593 bin 805 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 842 bin 982 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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