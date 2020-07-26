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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:03:45 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1271 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 75 bin 820 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 194 bin 794 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1271 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 342 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1309 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1233 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 603 bin 881 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 548 bin 74 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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