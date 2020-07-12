Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1286 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 920 bin 759 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 243 bin 944 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1286 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 35 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1325 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 1247 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 104 milyon 347 bin 296 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 419 bin 181 metreküp olarak kayıtlara geçti.