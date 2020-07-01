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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:09:37 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1464 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 356 bin 820 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 8 milyon 520 bin 653 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1464 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 10 milyon 507 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1508 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 1402 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 79 milyon 288 bin 599 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 748 bin 956 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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