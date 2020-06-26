Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1488 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 924 bin 225 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 13 milyon 934 bin 454 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1488 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 9 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1533 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1443 ira 85 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 72 milyon 248 bin 305 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 72 milyon 710 bin 512 metreküp olarak kayıtlara geçti.