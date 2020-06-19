Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 70 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 997 bin 178 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 18 milyon 851 bin 62 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1461 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 310 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1505 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 85 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 78 milyon 473 bin 810 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 834 bin 281 metreküp olarak kayıtlara geçti.