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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:08:16 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1479 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 801 bin 682 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 861 bin 180 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1479 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 618 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1523 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 1434 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 711 bin 530 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 972 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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