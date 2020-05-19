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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:07:16 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1474 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 204 bin 513 lira oldu. Bu rakam pazar günü 7 milyon 428 bin 268 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1474 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 240 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1518 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 1430 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 578 bin 521 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 745 bin 126 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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