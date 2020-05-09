Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1447 lira 79 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 701 bin 565 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 313 bin 828 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1447 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 624 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1491 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 1404 lira 36 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 87 milyon 920 bin 42 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 409 bin 548 metreküp olarak kayıtlara geçti.