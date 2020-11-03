  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ekimde yüzde 53 arttı
Ekonomi

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ekimde yüzde 53 arttı

Geçen ay bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 318 lira 70 kuruş olarak kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:00:51 -
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ekimde yüzde 53 arttı

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,2 artarak yaklaşık 5,3 milyar lira oldu.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da artış gösteriyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 16 milyon 252 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 53,2 artarak 5 milyar 266 milyon 232 bin 346 lira oldu. Bu rakam, Ekim 2019'da 3 milyar 438 milyon 100 bin 756 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 257 milyon 527 bin 932 lirayla 6 Ekim'de, en düşük işlem hacmi ise 131 milyon 509 bin 591 lirayla 18 Ekim'de gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı ekimde 318 lira 70 kuruş olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi
Gündem

Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna Anayasa Mahkemesinin tüm hakimlerinin yetkilerinin sona ermesine i..
Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...
Gündem

Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...

Yazar-Siyasetçi Mehmet Metiner, Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın AK Parti seçmeniyle ilgili hakaret içere..
Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...
Gündem

Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirtti. Vali Bilgin, "Açıkça söylüyorum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay