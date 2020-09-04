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Ekonomi Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ağustosta yüzde 21,1 arttı
Ekonomi

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ağustosta yüzde 21,1 arttı

Ağustosta bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 298 lira 70 kuruş olarak kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:01:49 -
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ağustosta yüzde 21,1 arttı

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artarak 5 milyar 257 milyon 953 bin 384 lira oldu.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da artış gösteriyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 17 milyon 459 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artarak 5 milyar 257 milyon 953 bin 384 liraya yükseldi. Bu rakam, Ağustos 2019'da 4 milyar 340 milyon 763 bin 934 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 189 milyon 347 bin 395 lirayla 7 Ağustos'ta, en düşük işlem hacmi ise 136 milyon 736 bin 59 lirayla 2 Ağustos'ta gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı ağustosta 298 lira 70 kuruş oldu.

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