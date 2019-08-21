Spot doğal gaz piyasasında rekor

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında günlük bazda işlem hacmi 28 milyon 999 bin 169 lirayla rekor kırdı.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 1 Eylül 2018'de faaliyete geçen spot doğal gaz piyasasında günlük işlem hacmi bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 443 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi dün 28 milyon 999 bin 169 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü ise 3 milyon 208 bin 341 lira olarak gerçekleşmişti. Toplam gaz ticaret miktarı 20 milyon 88 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 492 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise bin 399 lira 94 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 82 milyon 276 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 948 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında katılımcılar, elektronik platform üzerinden doğalgaz alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. EPİAŞ tarafından işletilen piyasada doğal gaz referans fiyatlarının oluşumu sağlanıyor.