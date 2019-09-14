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Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası kupa ve sertifika töreni ile sona erdi

Çukurova Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası final maçı sonrası kupa ve sertifika töreni ile sona erdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası kupa ve sertifika töreni ile sona erdi

Çukurova Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası final maçı sonrası kupa ve sertifika töreni ile sona erdi. Takımlara kupaları Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından verildi.


6 Eylül tarihinde Adanaspor ve Adana Demirspor şöhretlerinin gösteri maçı ile başlayan “Adanaspor Şehitleri Anısına ve Ali Hikmet Aydınoğlu Onuruna” temalı turnuvanın final maçında Yüzüncüyılspor’un 1-0 yenen Çukurovaspor şampiyon oldu. Gençlik Stadı’nda oynanan maçlarda ile 3’üncülüğü ise Seyhanspor’u 5-2’lik skorla geçen Kuzey Adanaspor aldı.


Final maçı sonrası kupa töreni düzenlendi. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Burada dereceye girmek, kupa alıp almamak önemli değil. Ben tüm sporcularımızı, hocalarımızı ve yöneticilerimizi kutluyorum. Adana sporda da hak ettiği yere gelmeli. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yüreğimiz amatörlerle atıyor” dedi.


Turnuvanın Adanaspor-Adana Demirspor derbisinin haftasına gelmesinin anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Turnuvanın açılışındaki şöhretler maçında her iki takıma gönül vermiş insanlar yan yana maçı izlediler. Derbinin de aynı atmosferde geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.


Ali Hikmet Aydınoğlu da turnuvaya katkı verenleri kutlayarak, Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin, turnuvaya katılan takımlara kupa, sporculara da katılım sertifikalarını verdi. Başkan Çetin maçın hakemlerine de plaketlerini sundu. Tören hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
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