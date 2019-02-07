Sporla hayata tutunup şampiyon oldu





ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da küçükken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre yürüyemeyen 15 yaşındaki Halil Tekin, 4 yıl önce başladığı atletizm sayesinde azmiyle önce sağlığına kavuştu, ardından da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Babası hamal olan ve 5 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak 2004 yılında dünyaya gelen Halil Tekin, 7 yaşında kanına virüs bulaşması sonucu ateşli hastalık geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle günlerce hastanede yatalak vaziyette kalan Halil, gördüğü tedavilerin de desteğiyle yataktan kurtuldu ancak yıllarca yürüme bozukluğu yaşadı.

Yaklaşık 4 yıl önce tanıştığı atletizm antrenörü Cuma Canbek sayesinde koşmaya başlayan ve yürüyüşü hızla düzelen Halil, adeta yeniden doğdu. Halil, azminin yanı sıra ailesi ve antrenörünün teşviki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle sağlığını kazandı ve önemli başarılar elde etti.

Koşuda önce il, ardından da bölge birincisi olan Halil Tekin, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda şampiyonluğa uzandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da geçen yıl düzenlenen Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Festivali'ne katılan Halil, 800 metrede 2.08'lik, 1500 metrede ise 4.29'luk derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Halil, son olarak 19-20 Ocak 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilen 16 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nda 800 metreyi 2.01.79'luk dereceyle koşarak yine Türkiye şampiyonu oldu.

Halil Tekin, şimdilerde uluslararası bir organizasyonda birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okuyarak Türk bayrağını dalgalandırmanın hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Azmiyle dikkati çeken Halil, spordaki başarısını olimpiyatlarla taçlandırmak istiyor.





- "Koşu sayesinde şehir dışına çıktım"





Halil Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle günlerce hastanede yatalak vaziyette kaldığını söyledi.

Uzun süre yürüyemediğini vurgulayan Halil, daha sonra yavaş yavaş yürümeye başladığını aktardı.

Atletizme, antrenör Cuma Canbek'in okulda kendisini keşfetmesiyle başladığını ifade eden Halil, ilk seçme yarışında düştüğünü ancak kalkıp tekrar ilk 3'e girdiğini anlattı.

Ulusal anlamda katıldığı ilk yarışta Türkiye 67'ncisi olunca moral bozukluğundan koşuyu bırakmayı düşündüğünü dile getiren Halil, antrenörü ve ailesinin desteğiyle tekrar koşmaya başladığını kaydetti.

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Halil, şöyle devam etti:

"2017'de katıldığım yarışta Güneydoğu Anadolu Bölgesi birincisi oldum. En son 19 Ocak 2019'da katıldığım yarışta ise Türkiye birincisi oldum. Atletizme başlama sebeplerim arasında başka şehirleri görme hayalim vardı. Çünkü koşmadan önce hiç şehir dışını görmemiştim. İlk yarışımda Ankara'ya gittim, çok heyecanlanmıştım göreceğim için sonra başka şehirleri görmek için de yine antrenmanlara dört elle sarıldım. Hedefim milli sporcu olarak güzel ülkem adına olimpiyatlara katılmak."





- "Rüyamda bile görüyorum"





Baba Ali Tekin de oğlunun başarılarıyla mutluluk duyduklarını söyledi.

Antrenörlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden baba Tekin, şöyle devam etti:

"Ben yevmiyeyle hamallık yapıyorum. Zor şartlar altında ailemi geçindirmeye çalışıyorum, başka bir gelirimiz de yok. Halil'in ailecek çektiğimiz zorluklara rağmen büyük başarısı bizi gururlandırıyor. Çünkü ailecek sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Halil'in başarısı kendi azminin eseridir. Daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'yi gururlandırarak, bayrağımızı yurt dışında dalgalandırsın. Başka bir beklentimiz yok."

Anne Pamuk Tekin ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Tarif edemeyeceğim kadar çok gururluyum. İnşallah daha iyi olur. Yarış esnasında ondan daha fazla heyecanlanıyorum. Bazen başarılarını rüyamda bile görüyorum, o derece merakla ve büyük bir heyecanla takip ediyorum." diye konuştu.





- "Fenerbahçe'den teklif geldi"





Antrenör Cuma Canbek de Halil'in yetenekli bir sporcu olduğunu ve gelecek vadettiğini söyledi.

Sporcusunun ciddi dereceler elde ettiğini anlatan Canbek, Halil'in olimpiyatlara katılabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Canbek, Halil'in yıldızının her geçen gün parladığını belirterek, "Şanlıurfa'yı temsilen müsabakalara katılıyoruz. Halil artık bir yıldız olmaya başladı. Fenerbahçe Kulübü adına sporcumuza koşması için teklif geldi. Büyük ihtimalle anlaşacağız. Şanlıurfa'dan, Fenerbahçe'ye bir sporcu daha kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



