  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sporcuların kaldığı sosyal tesiste feci yangın

Erzurum’da sporcuların kaldığı Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:23:00 -
Sporcuların kaldığı sosyal tesiste feci yangın

Erzurum’da sporcuların kaldığı Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, tesis kısa sürede tahliye edildi.


Edinilen bilgilere göre saat 10.00 sıralarında Palandöken İlçesi, Çat yolu üzerinde ki Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tesislerin çatısından çıkan dumanın ardından bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Ekipler yangını söndürdüğü sırada ise binanın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı