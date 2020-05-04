Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Futbolda bir daralmaya gideceğiz

Görüntülü konferansla NTV'ye bağlandı. %100 Futbol programında konuşan Dilmen, ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgınının futbol kulüplerini ekonomik anlamda nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

''İki senede düzelecek bir olay değil''

Rıdvan Dilmen, 'Önce sağlık ama bir taraftan da bütün dünya ülkeleri ekonomiyi ayakta tutmak için ki futbol da bir ekonomi gerek. Fakat bir gerçek var ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de futbolda bir daralmaya gideceğiz. Bu daralma da bir senede, iki senede düzelecek bir olay değil. Minimum 5 yılda toparlanabilecek bir durum gözüküyor. Çünkü 7.5 milyarlık bir nüfusta binlerce, milyonlarca laboratuvarlar şu an aşıyı bırakın ilacı arıyorlar.

Aşıyla ilgili en iyimsen tablo 2021’in ilk ayı diyeyim. O yüzden bu kararlar bizim açımızdan yönlendirici olmamalı. Futbolun avantajını söyledim. Devam edip etmemesi konusunda karar verebilecek gerekli insan kaynakları var. Fakat gördüğüm kadarıyla da çok direkt bir şey söyleyemiyorlar.' dedi.