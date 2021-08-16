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Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi
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Spor Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi
Spor

Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Bol'un kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 07:36:00 - 2021-08-16 07:38:08
Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programının son dakikalarında fenalaştı, yayından ayrıldı, ilk müdahaleyi eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.

tv100'ün haberine göre, programın yapımcısı Ertem Şener yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti. Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

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