“Spor yapmadan sağlıklı kalamayız!”

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu himayesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde Avrupa Hareketlilik Haftası Bilgilendirme Günü Toplantısı düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen programa Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Çavuşoğlu’na TBB Başkanı Fatma Şahin tarafından program sonunda bisiklet hediye edildi.

Doğayı koruyarak kullanmalıyız

Şehirlerde bisiklet kullanımının büyük öneme sahip olduğunu belirten TBB Başkanı Fatma Şahin, “Artık kişi başına düşen milli gelir, özgürlük ve kalkınma vermiyor. Dünyadaki adaleti, barışı sağlamak için bütüncül bakışa ihtiyacımız var. Biz delegeler birliği olarak bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İnsanı korumak bizim en temel görevimiz. Doğayı koruyarak, kullanmamamız gerekiyor. Belediyeler Birliği olarak iş makinesi veren belediye anlayışından çıkıp proje odaklı, insanı merkeze alan proje üretme kapasitesi yüksek olan, bunu dünyaya entegre eden bir modele dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

Yaşam alışkanlıklarımızı dönüştürmeliyiz

“Hareketlilik Haftası’nda, değişimi tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz.” diyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “80 milyonun zihinsel dönüşümünü sağlamamız gerekiyor. Su içmek, yemek yemek gibi yaşam alışkanlıklarımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Spor yapmadan, günlük adımlarımızı atmadan sağlıklı yaşamamız, sağlıklı düşünmek mümkün değil. Biz Gaziantep Belediyesi olarak şehrin 2050 yapısındaki demografik yapısına göre projelerimizi planladık. Derhal 55 kilometre bisiklet yolu yapılması gerektiği söylendi. Güvenilir ulaşımın bir şartı olduğunu bütün vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor. Akıllı şehir akıllı ulaşımla başlıyor.”

“Yerel yönetimler, şehirde yaşayanların yaşam kalitesini artırmalıdır!”

Dünyadaki gelişmeler karşısında yerel yönetimlerin sorumluluğunun arttığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yerel yönetimlerin birinci sorumluluğu kendi şehrinde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmaktır. Bunu yapabilmek için başta şehrin ekonomik olarak kalkınması ve spor faaliyetlerinin şehir içinde hiçbir engele takılmadan yapılabilmesinin alt yapısının oluşmasıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası farkındalık oluşturmak için anlamlıdır. Elbette bu hafta içinde ulaştırma, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve kentsel gelişim gündeme gelecek. Bunların hepsi insanların kaliteli yaşamını destekleyen faaliyettir. Belediyelerin bugünkü dünyada sorumluluklarının daha arttığını görüyoruz. Diplomaside belediyelerin faaliyetlerini çok önemli görüyoruz. Özellikle kardeş şehir ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde karşılıklı yapılan görüşmeler ve ortak etkinliklerin kamu diplomasisi bakımından çok faydasını görüyoruz. Bu tüm faaliyetleri Dışişleri Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceğiz. Tüm belediyelerimizi bu temaslarda birlikte çalışalım. Bu temaslarımızı artırma konusunda teşvik etmek istiyorum. Bize düşen ne varsa biz yapacağız” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu dünyada her geçen gün mültecilere ve farklı ırklara olan hoşgörüsüzlüğün arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Hepimizin şikayet ettiği bir hoşgörüsüzlük var dünyada. Kendisinden başka herkese ayrımcılık var, nefret var. Bunu kim tersine çevirebilir. Siyasi partilere baktığımızda bir zemin kayması var. Popülizm siyasetçileri esir almış durumda. Yerel yönetimlerin yapacağı çalışmaların özellikle birlikte yaşama kültürüyle ilgili farkındalık oluşturma noktasında, bu ırkçılığı tersine çevirme konusunda etkili olacağını düşünüyorum. Düzensiz göçmenlere insani açıdan bakamayanların göçmen düşmanı politikalar izlediğini görüyoruz. Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır.”