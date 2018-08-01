THY - Trabzon
0553 313 94 23

Spor yaparken gereğinden fazla su içmek sağlığı tehdit ediyor!

ABD'li araştırmacalar, spor yaparken fazla su tüketmenin bir çok zararı olduğunu belirtti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:41
Spor yaparken gereğinden fazla su içmek sağlığı tehdit ediyor!

ABD'de düzenlenen Spor Sağlığı Paneli'ne katılan bir grup doktor, spor sağlığı uzmanı, kondisyoner ve akademisyen, yayınladıkları bildiride "Spor yaparken aşırı su tüketimi sadece eski bir inanış değil, aynı zamanda oldukça da tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.

Spor yapan kişilerin sadece susadıkları zaman su içmesi gerektiğini aktaran uzmanlar, aşırı su tüketimi nedeniyle spor esnasında kandaki sodyum seviyesinin düştüğü ve kişilerin hiponatremiye girebileceğini belirtiyor.

"Sadece çok tempolu kardio çalışması yapacak olan kişilerin hızlı ter atımı başlamadan ve susama hissi gelmeden önce su içmesinde bir sorun yaşanmıyor" denen açıklamada, spor esnasında fazla su tüketiminin baş dönmesi, bulantı ve hatta beyin ödemine dahi neden olabileceği uyarıları yapılıyor.

En az 14 sporcunun egzersiz sırasında aşırı su içtikleri için hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada aşırı su tüketiminin vücutta yarattığı sorunlar şöyle açıklanıyor:

"Gereğinden fazla su içilince kanda sodyum azalıyor. Böbreklerde çok fazla sıvının birkmesinin ardından vücuttaki hücreler aşırı sıvıyı depolamaya gayret etmeye başlıyor. Bu da vücudun farklı yerlerinde ödemlere neden oluyor. Beyinde oluşabilecek ödemler ise komaya hatta ölüme dahi yol açabiliyor."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    1. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    2. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
    3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    4. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
    5. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
    6. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
    7. Bu oyunlar zihin açıyor!
    8. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
    9. Kurabiye diyeti nedir?
    10. Maden suyu zayıflatır mı?
    11. Şeker oranı yüksek meyveler..
    12. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
    13. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
    14. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
    15. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
    16. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
    17. Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak..
    18. Tartıştığı memurun kulağını ısırdı
    19. Yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı..
    20. Bebekler için evde organik krem nasıl..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!