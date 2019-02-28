Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta programı
Spor Toto Süper Lig’in 24.28 Şubat 2019 Perşembe 11:15
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftası Antalyaspor-MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor’a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray ise BB Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u, Kayserispor da Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
2 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
3 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor
YORUM YAZ