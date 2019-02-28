Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta programı Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftası Antalyaspor-MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor’a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray ise BB Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u, Kayserispor da Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü



2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray



4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.