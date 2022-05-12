Spor Toto parası ile İHL olmaz da… Abdülkadir Karaduman kurduğu tuzağa düştü!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, “Karaduman cevaplasın: “Spor Toto parası ile İHL olmaz da, vekil maaşı olur mu?” bugünkü yazısında Saadet Partisi Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman’ın AK Parti’nin konut kredisi ile ilgili attığı eleştirisi üzerinden Karaduman’ın ipliğini pazara çıkardı.

İşte o yazı;

Şimdi ben..

“Abdülkadir Karaduman’ın, 2018 seçimlerinde CHP listesinden milletvekili adayı olduğu”nu söyleyip..

Karaduman için desem ki:

“Hayatı boyunca zinanın, alkolün, gayrımeşru birlikteliklerin, başörtü yasağının, imam hatip düşmanlığının müssebbibi gösterdiği partiye transfer olup, ordan aday oldu..”

Devam etsem:

“Hayatı boyunca karşı çıktığı ne varsa, tam tersini yaptı.”

Bana ne cevap verir?

“Mecbur kaldığımız için öyle yaptık”tan başka bir cevabı olabilir mi?

İyi de...

Senin milletvekili olman, Spor Toto’dan başla, genelevden toplanan vergilere kadar, nice haram paraların da girdiği hazineden maaş alman, farz mıydı?

Bu kısır tartışmaya niye giriyorum?

Kendi paçasına bakmadan..

Başkalarına laf yetiştirmeye çalışan Abdülkadir Karaduman’a, gerçekleri hatırlatmak için..

Olay ne?

AK Parti, emlak sektöründeki kilitlenmeyi açmak için, yeni bir düzenleme getirmiş.. Mevcut faizden daha düşük oranda bir faizle, konutu olmayanlara ev sahibi olma imkanı vermiş..

Karaduman hemen sahneye çıkıyor:

“Hani siz faize karşıydınız? Hani haksız kazanca karşıydınız? Nerede kaldı sizin adil düzen idealleriniz?”

Beyefendinin koltuk değnekliği yaptığı CHP diyor ki, “Radikal oranda faizi artırmak gerekir.. ‘Faiz haramdır’ diyenler, ortaçağ karanlığında kalmıştır. Faizi indirmek değil, yükseltmek gerekir.”

Koltuk değnekliği yaptığı CHP’ye bir şey diyemeyen Milli Görüşçü Abdülkadir Karaduman, AK Parti’nin “Faizi kaldırmamız lazım ama.. Ortalık çakal dolu. Şimdilik sadece indirerek, hedefe yaklaşmak istiyoruz” söylemine itiraz edip..

% 2’ler civarındaki faizi, konut alımı için % 0.99’a indiren AK Parti’ye çakıyor:

“Hani siz faize karşı idiniz?”

Demek ki Abdülkadir Karaduman’a göre..

Faizi indirenler değil.. Faizi radikal oranda yükseltmek isteyenler faize karşı..

Demek ki, “Faizin haram olduğunu söyleyenler, ortaçağ karanlığında kalmıştır” diyen CHP’liler faize karşı, ama “Faiz hakkında nass var” diyenler, faizci!

Ki, AK Parti’yi yerden yere vuruyor da, CHP’ye tek kelime etmiyor, Karaduman..

Devam ediyor, Saadet Partisi kökenli olup, CHP’ye geçip, orda milletvekili olan, sonra tekrar SP’ye dönen muvazaalı milletvekili:

“Spor Toto sponsorluğunda imam hatip okulu açmak, ilahiyat fakülteleri, camiler açmak mıydı sizin hedefiniz?”

Evet..

AK Parti’nin hedefi, Spor Toto sponsorluğunda İmam Hatip açmak değildir..

Olmamalıdır..

Ama AK Parti’nin hedefi, başörtü yasakçısı CHP listesinden milletvekili olmak da değildir.

Önce “Kendi paçana bak” derler adama..

Sonra da şunu sorarlar:

“İstanbul’da Nimet abla (cami demek ne derece doğru tartışmalı) Camii’ni bilir misin Karaduman?”

Evet, tek geliri Milli Piyango bileti satmak olan Nimet Abla isimli bir bayi, kazandığı paralarla, İstanbul’da, Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolünde, bir cami yaptırmıştı..

Caminin isminde de Milli Piyango bayiliği sırasındaki isim kullanıldı..

AK Parti’den önceki bir uygulamayı veriyorum ki.. Ne, ne zaman başlamış bilinsin..

Bugün de..

(...)