Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih
Spor salonları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında spor salonları kapatılmıştı. AVM’lerin, kuaförlerin açılacak olması sebebiyle vatandaşlar “Spor salonları ne zaman açılıyor?” , “Spor salonları açılıyor mu?” , “Spor salonları haziran ayında açılır mı?” , “Spor salonları ayın kaçında açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?
Çin’de aralık ayında başlayan koronavirüs Türkiye’de ilk olarak 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından sosyal mesafenin korunamayacağı alanlar geçici olarak kapatıldı. İşte, detaylar.
Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih
Kuaförler, AVM’ler 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. Vatandaşlar spor salonlarının ne zaman açılacağını da araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.